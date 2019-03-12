بيلوسي تدعو أمين عام حلف الأطلسي لـ"كلمة صداقة" أمام الكونجرس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نانسي بيلوسي
وجهت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، دعوة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، لإلقاء كلمة أمام الكونجرس في 3 أبريل/ نيسان لتكون بمثابة "رسالة صداقة".
وجاءت دعوة بيلوسي لستولتنبرج إلقاء كلمة في 3 أبريل/نيسان المقبل باسم كل من الجمهوريين والديمقراطيين في الكونجرس.
وكتبت بيلوسي إلى أمين عام هذه المنظمة التي تضم 29 دولة "في هذا الوقت الحساس بالنسبة للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، يتطلع الكونجرس والشعب الأمريكي إلى رسالة صداقة وشراكة منك، فيما نعمل معا لتمتين تحالفنا المهم وتعزيز مستقبل السلام حول العالم".
ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، يطالب الرئيس دونالد ترامب مرارا الأعضاء الآخرين في حلف شمال الأطلسي بزيادة إنفاقهم العسكري.
ورأى ستولتنبرج في أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن دعوة ترامب للدول الأعضاء في الحلف زيادة إنفاقها العسكري قد أثمرت، موضحا أنه بحلول نهاية العام المقبل، سيضيف الحلفاء في الأطلسي نحو "100 مليار دولار إضافية للدفاع".
وفي سبتمبر 2016 قام الحلف بتخصيص 2% من إجمالي ناتجهم الداخلي للدفاع، حيث لا يزال بعضهم -خصوصا ألمانيا وبلجيكا- بعيدين جدا عن هذه النسبة.
ووجّه ترامب مرارا انتقادات علنية لبرلين، ووصل العام الماضي إلى حد اتهامها بالتخلف عن سداد "مبالغ مالية ضخمة"، وهو ما نفته ألمانيا.
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