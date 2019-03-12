استشهاد فلسطيني متأثرا بجروحه وسط قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني، صباح الثلاثاء، متأثرا بجروح أصيب بها برصاص جيش الاحتلال، قرب الحدود الفاصلة مع إسرائيل شرق قطاع غزة.

موسى محمد موسى، البالغ من العمر (23 عاما) من سكان مدينة دير البلح وسط القطاع، كان قد أصيب بعيار ناري في الظهر، خلال فعاليات "مسيرات العودة" وكسر الحصار شرق مخيم البريج، مطلع مارس/أذار الجاري، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان استشهاد الشاب بسام سامي عثمان صافي (22 عاما) متأثرا بجراحه التي أصيب بها في 22 فبراير/شباط الماضي، من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة خانيونس.

Advertisements

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة نهاية مارس/آذار 2018 إلى 271 بينهم 11 تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثثهم.





في حين أصيب نحو 27 ألفا جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي للمشاركين في تلك المظاهرات الأسبوعية التي تنادي بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع الذي يعاني من تردٍّ كبير في الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، جراء الحصار المستمر منذ 2006.