فيضانات تضرب البرازيل.. وسقوط قتلى ومصابين

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فيضانات - أرشيفية
بعد نحو شهرين على حادث انهيار سد للمياه الملوثة بنفايات التعدين بجنوب شرق البرازيل الذي أسفر عن مقتل 34 شخصا، لقى اليوم الثلاثاء، 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية. وذكر راديو (سوا) الأمريكي اليوم الثلاثاء أن من بين الضحايا 4 أشخاص من أسرة واحدة، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في المنطقة. من جانبها، دعت السلطات البرازيلية السكان في مدينة ساو باولو إلى البقاء في منازلهم.
من جانبها، أعلنت منظمة كريستيان إيد البريطانية، أن إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018، بلغت نحو 100 مليار دولار، كما تسببت في خسائر بشرية لا تعوض، وفقا لتحليل للتطرف المناخي العالمي هذا العام، وأبرزت المنظمة، أكثر 10 حالات تطرف مناخي من حيث التكلفة، بدءا من الجفاف في أستراليا
من جانبها، أعلنت منظمة كريستيان إيد البريطانية، أن إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018، بلغت نحو 100 مليار دولار، كما تسببت في خسائر بشرية لا تعوض، وفقا لتحليل للتطرف المناخي العالمي هذا العام، وأبرزت المنظمة، أكثر 10 حالات تطرف مناخي من حيث التكلفة، بدءا من الجفاف في أستراليا وانتهاء بموجات الحرارة المرتفعة في أوروبا، مرورا بالفيضانات في الهند وحرائق الغابات في كاليفورنيا، وربط التحليل هذه الأحداث المناخية المتطرفة بالتغير المناخي. (التفاصيل)
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