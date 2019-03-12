تفاصيل جديدة تكشف ملاحم المرحلة الانتقالية في الجزائر

أظهرت تفاصيل جديدة جانبا من ملامح الفترة الانتقالية التي أعلن عنها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لتأسيس ما وصفه بنظام جديد سيكون ”بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين“.

وإلى اللحظة، ما يزال الغموض يكتنف جوانب عديدة من هذه الخطة، غير أن وكالة رويترز نقلت عن مصدر حكومي جزائري قوله إن الأخضر الإبراهيمي سيرأس مؤتمرا اقترحه بوتفليقة حول المستقبل السياسي للبلاد.

وأضاف المصدر أن المؤتمر سيضم أيضا ممثلين للمتظاهرين وجميلة بوحيرد وزهرة ظريف بيطاط والأخضر بورقعة.

ونقلت الوكالة كذلك عن مصادر سياسية أن الجيش سيلعب بشكل شبه مؤكد دورا قياديا في عملية الانتقال وإنه يجري تقييما يشمل ثلاثة أو أربعة مدنيين لتولي الرئاسة.