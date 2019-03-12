خلفان: تراهن قطر على أن تنظيم الإخوان العالمي هو الخيار الأفضل

قال الفريق ضاحي خلفان تميم المهيري، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، "تراهن قطر على أن تنظيم الاخوان العالمي هو الخيار الافضل".

وأضاف في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365"، وأن الهوية الوطنية لامعنى لها وأن السبيل الى وحدة الصف تحكيم الارهابيين ...وتسليم الخلافة الى اردوغان".

وتابع:"تراهن الإمارات على ان الامة العربية امة واحدة ...ولذلك من يحاول في مشاريع ثورات الربيع ان يحطمها سيحطم".

وقبل أيام قال الفريق ضاحي "في ستة أشهر يمكن أن ينشأ الميناء البديل لميناء الحديدة".

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وكتب خلفان في سلسلة تغريدات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "ويسمى ميناء الوطن".

وتابع:"ستة أشهر ويكون ميناء الحديدة بلا سفن، وميناء الوطن، شغال".

وتساءل قائلا:"ان تحويل السفن الى ميناء في اطراف الحديدة ينشأ مؤقتا لهذه الغاية ويكون في الاراضي التي تحت حماية قوات التحالف سيسقط الاهمية لميناء الحديدة ..ما رأيكم؟".