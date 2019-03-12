إثيوبيا.. ترتيبات لنقل عائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى أديس أبابا

أعلنت إثيوبيا ترتيبات نقل عائلات وأقارب ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى أديس أبابا، وتكفلها بجميع النفقات الطارئة وتذاكر السفر المجانية بغرض إقامة صالون عزاء لجميع ركاب الطائرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإثيوبية، ونائب رئيس الخدمة الدولية في الخطوط الجوية الإثيوبية إسياس ولدماريام، بمقر الخارجية الإثيوبية لإطلاع السفراء ورؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة بأديس ابابا حول ملابسات حادثة الطائرة الإثيوبية.

وأكد ولدماريام أن هناك ترتيبات تقيمها الخطوط الجوية بالتعاون مع الخارجية الإثيوبية لنقل عائلات وأقارب ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة إلى أديس أبابا، وتكفلها بجميع النفقات الطارئة وتذاكر السفر المجانية بغرض إقامة صالون عزاء لجميع ركاب الطائرة الإثيوبية.

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وأضاف أن الخطوط الجوية ستتكفل بدفع كامل التعويضات لأسر وعائلات ضحايا الطائرة الإثيوبية وفقا للقانون الدولي.

وقدم ولدماريام توضيحاً لجميع الدبلوماسين والسفراء وممثلي البعثات الأجنبية بأديس أبابا حول ملابسات سقوط الطائرة، التي كانت تقل 157 راكباً بينهم جنسيات من 35 دولة.

وتحطمت الطائرة الإثيوبية المنكوبة في منطقة "دوبي" شرق ببيشفتو بإقليم أوروميا، الأحد، ولقي 157 شخصاً مصرعهم جراء تحطم الطائرة التي كانت متجهة من أديس أبابا إلى نيروبي.