الخارجية الأمريكية: واشنطن ستسحب جميع دبلوماسييها من فنزويلا

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن ستسحب كل من تبقى من موظفيها الدبلوماسيين في فنزويلا هذا الأسبوع.

وذكرت الخارجية الأمريكية، في بيان أوردته قناة “سكاي نيوز” الفضائية، اليوم الثلاثاء 12 مارس “مثلما كان الحال مع قرار 24 يناير لسحب كل الرعايا وخفض عدد موظفي السفارة إلى الحد الأدنى، فإن هذا القرار يعكس الوضع المتدهور في فنزويلا، بالإضافة إلى الاستنتاج بأن الوجود الدبلوماسي الأمريكي في السفارة بات يشكل ضغطا على السياسة الأمريكية”.

كان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون قد أعلن يوم الأحد الماضي أن عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة.

ولم يصل بولتون إلى حد توقع إطاحة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، لكنه أكد أن الزخم في مصلحة خوان جوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيسا بالوكالة في نهاية يناير واعترف به حوالي 50 بلدا.

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