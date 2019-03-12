ماكرون يدعو لفترة انتقالية «معقولة» في الجزائر

رويترز

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء 12 مارس، إن قرار الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة التراجع عن الترشح لعهدة خامسة يفتح فصلا جديدا في تاريخ الجزائر ودعا إلى فترة انتقالية «لمدة معقولة».

وامتثل بوتفليقة مساء أمس الاثنين إلى مطالب مظاهرات حاشدة ضد حكمه المستمر منذ 20 عاما لكنه أجل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في أبريل ووعد بإجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

ولم يقدم ماكرون تفاصيل عما يعتبره «مدة معقولة» للفترة الانتقالية.

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