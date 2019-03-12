مصرع 3 أشخاص في عاصفة ثلجية بإقليم كشمير الهندي

أ ش أ

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم؛ إثر عاصفة ثلجية ضربت مقاطعة كوبوارا بالشطر الهندي من إقليم كشمير؛ وذلك وفقا لما أعلنته الشرطة الهندية.

وذكرت قناة “أنديا تي في” الهندية، اليوم الثلاثاء 12 مارس، أن مجموعة من المواطنين كانت تتحرك سيرا على الأقدام من مقاطعة كوبوارا إلى مقاطعة كرنة عندما هبت عاصفة ثلجية في شمال كشمير؛ ما أدى إلى فقدان ثلاثة مواطنين، بينما تمكن الباقون من الوصول إلى منطقة آمنة ، وإبلاغ قوات الأمن ، موضحة أن قوات الأمن تمكنت من العثور على جثامين المواطنين المفقودين الذين لقوا حتفهم بسبب البرودة الشديدة.

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