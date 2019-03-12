مصرع وإصابة 18 شخصا جراء فيضانات في البرازيل

أ ش أ

لقى 12 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون جراء فيضانات سببتها أمطار غزيرة في مدينة ساو باولو البرازيلية .

وذكر راديو “سوا” الأمريكي، اليوم الثلاثاء 12 مارس، أن من بين الضحايا 4 أشخاص من أسرة واحدة، مشيرا إلى أن الأمطار الغزيرة تسببت في ارتفاع منسوب مياه الأنهار في المنطقة.

من جانبها، دعت السلطات البرازيلية السكان في مدينة ساو باولو إلى البقاء في منازلهم.

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