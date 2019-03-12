شكرا لقرائتكم "اتحاد القدم" السعودي يطالب الاتحادات باتخاذ إجراءات لإلغاء احتكار beIN ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب اتحاد كرة القدم السعودي، الاثنين، الاتحادات العربية باتخاذ الإجراءات ذاتها التي اتخذها وأسهمت في إلغاء البث الحصري لقنوات bein sport القطرية للمباريات الآسيوية، وذلك لضمان نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيداً عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ألغى احتكار قنوات bein sports القطرية لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في السعودية، ابتداء من مواجهة الهلال والدحيل يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.

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وقال الاتحاد السعودي في بيانه: "يهيب الاتحاد بجميع الاتحادات الدولية اتخاذ إجراءات وقرارات مماثلة تسهم في المحافظة على نشر اللعبة وتقديمها لمتابعيها بعيدا عن استخدامها لأغراض سياسية لا علاقة لها بالرياضة، وتأمل بصورة خاصة اتخاذ إجراءات مماثلة من الاتحادات العربية الشقيقة لضمان رياضة حقيقية تتوافق مع جميع الأعراف والقوانين ومبادئ المنافسة ومحاربة الاحتكار مع التأكيد على العمل مع أصحاب الحقوق والجهات الرسمية لتوفير المنصات النظامية لتمكين المشاهد السعودي والمقيم من الاستمتاع بالمنافسات الرياضية عن كل ما يشوهها".

وكان اتحاد القدم السعودي قد تلقى خطاباً من نظيره الآسيوي يفيد بإلغاء احتكار شبكة القنوات القطرية في السعودية، وذلك بناء على ما اطلع عليه من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث bein sports للمخالفات القانونية والنظامية التي ارتكبتها، وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل المسابقات الآسيوية للمتابعين في السعودية.

وجاء في الخطاب: "تم اتخاذ قرار بإلغاء احتكار جميع منافسات الاتحاد الآسيوي لـbein sports، وسيتم البدء في بث هذه المباريات داخل المملكة عبر منصات الاتحاد الآسيوي بصورة تدريجية ابتداء من مباراة الهلال السعودي والدحيل القطري، والتي تقام مساء الثلاثاء، كخطوة أولية تلتزم فيها السعودية بتوفير طاقم النقل المصاحب من معلقين ومحللين، وقد بدأ العمل على وضع الترتيبات الفنية اللازمة لذلك".