النشرة: لقاء لبناني فلسطيني في صيدا بدعوة من الشيخ العيلاني

عقد في صيدا لقاء لبناني فلسطيني بدعوة من إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، وذلك في مكتبه في المدينة، حضره مسؤول منطقة صيدا في "حزب الله" الشيخ زيد ضاهر ونائب الأمين العام لحركة أنصار الله الحاج ماهر عويّد وشخصيات.
والقى الشيخ العيلاني كلمة رحب فيها بالحضور، معتبرا ان هذا اللقاء هو لقاء أخوي ونحرص دائما على عقد مثل هذه اللقاءات التي تعزز الأخوة وتكون مناسبة ايضا للبحث في سبل تعزيز العلاقة اللبنانية الفلسطينية والأوضاع العامة والتطورات التي يشهدها لبنان والمنطقة والقضية الفلسطينية.
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