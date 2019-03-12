كريدية: نسبة الموظفين بالاتصالات واوجيرو لعدد المشتركين اقل من 2 لكل 1000 مشترك

اشار مدير عام هيئة "اوجيرو" عماد كريدية الى انه في العام 1999 بلغ مجموع موظفي وزارة الاتصالات وهيئة اوجيرو 4885 موظف، واوضح انه في العام نفسه، بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 500 الف مشترك فعلي ولم يكن هناك خدمة الانترنت، اي ان نسبة الموظفين بالنسبة لعدد المشتركين بلغت 9.7 موظف لكل 1000 مشترك.

اضاف كريدية في تصريح له عبر مواقع التواصل، "اما اليوم فيبلغ مجموع موظفي الوزارة والهيئة 2880 موظف، بينما بلغ مجموع مشتركي الهاتف الثابت 890000، بينما بلغ عدد مشتركي الانترنت 500000، واصبحت نسبة الموظفين لعدد المشتركين اقل من 2 لكل 1000 مشترك، علما بان المعدل العالمي هو 5 موظفين لكل 1000 مشترك.