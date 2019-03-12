طقس اليوم غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الأربعاء حيث يتأثر تدريجيًا بمنخفض جوّي يؤدي الى طقس متقلب وماطر، متوقعة أن يكون طقس اليوم غائم اجزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة. تنشط الرياح بدءًا من الظهر حيث تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء والى ارتفاع اضافي بدرجات الحراراة.

كما توقعت أن يكون طقس اليومين المقبلين على الشكال التالي:

الأربعاء: غائم إجمالاً بسحب مرتفعة مع رياح ناشطة تؤدي الى ظهور طبقات من الغبار في الأجواء، تبدأ الحرارة بالإنخفاض بدءًا من بعد الظهر حيث تصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة جنوب البلاد ومترافقة ببرق ورعد خلال الليل.

الخميس: غائم مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة تكون غزيرة صباحًا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وثلوج على ارتفاع 1300 متر وما فوق، تخف حدّة الأمطارإبتدءً من بعد الظهر.