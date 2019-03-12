أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد نيابي فرنسي أننا "نرغب ان تساعدنا فرنسا واوروبا على اعادة النازحين، لا سيما وان التقارير التي تردنا تقول إن الذين عادوا يعيشون في ظروف مطمئنة".
ولفت الرئيس عون الى ان "تجربة السبعينات التي مر بها اللبنانيون رسخت لديهم اهمية الحوار وساعدت على إبقاء لبنان بعيداً عن النار التي اشتعلت في الجوار فبقيت كل الخلافات بينهم على السياسة وليس على الوطن".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون لوفد نيابي فرنسي: نرغب ان تساعدنا فرنسا واوروبا على اعادة النازحين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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