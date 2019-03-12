النابلسي: وظيفة القضاء الحقيقية نشر العدالة على أوسع نطاق

اشار الشيخ صادق النابلسي في حفل أقامته الهيئات النسائية في حزب الله بذكرى ولادة السيدة الزهراء إلى ان "مسؤولية كل المواطنين اللبنانيين يجب أن تتحرك في إطار حركة إصلاحية توقف حالة التسيب والفلتان في الدولة ، ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا بتحصين القضاء واستقلاليته وإبعاده من دائرة نفوذ السياسيين فخلال السنوات الماضية تم تهشيم القضاء وسلبه دوره وتهميشه إلا في القضايا التي تحقق الغلبة للبعض على الآخر"، مؤكدا ان "وظيفة القضاء الحقيقية يجب أن تشتمل على مهمة نشر العدالة على أوسع نطاق والحفاظ على أموال الناس وحرماتهم وحقوقهم".

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