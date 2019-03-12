اشار رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "منعا لاي إلتباس ستصدر ادارة الاملاك المختصة بشؤون دار المختارة بيانا تفصيلايا حول المصروف التقريبي الشهري التي تدفعه لصالح مصلحة كهرباء لبنان". وكانت انتشرت صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تظهر فاتورة كهرباء بإسم جنبلاط برسم 30 الف ليرة لبنانية.

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط: سنصدر بيانا تفصيلايا حول المصروف الشهري الذي ندفعه لصالح مصلحة كهرباء لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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