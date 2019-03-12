بدء جلسة لجنة المال بحضور جبق لمناقشة التوظيف والتعاقد في وزارة الصحة

بدأت جلسة لجنة المال برئاسة النائب ابراهيم كنعان بحضور وزير الصحة جميل جبق لمناقشة تقريري التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية المتعلقين بالتوظيف والتعاقد في الوزارة.

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