المطران ميشال عون قام بزيارة راعوية الى رومانيا وبلغاريا

قام سيادة المطران ميشال عون، راعي ابرشية جبيل المارونية والزائر الرسولي على رومانيا وبلغاريا، بزيارة راعوية الى كلا البلدين من الثامن الى العاشر من آذار، حيث التقى مع كهنة الرعايا والمؤمنين من الجاليات اللبنانية والسورية والعراقية.

وفي ختام الزيارة، ترأس المطران ميشال عون، قداساً إلهياً يوم الأحد في كنيسة سيدة البشارة في صوفيا بحضور السفير البابوي لدى الدولة البلغارية، وعاونه في القداس خادم رعية رومانيا الأب جوزف دريان. حضر القداس عدد كبير من الجالية اللبنانية بالاضافة الى حضور من الجاليات السورية والعراقية ووفد من رعية رومانيا.

وفي عظته تناول المطران عون وضع الجاليات في رومانيا وبلغاريا شاكرًا البلدان على اهتمامهما بأوضاعهم، ملقيًا الضوء على دورهم الإيجابي في البلدين ومثنيًا على دور الجالية اللبنانية الفاعل.

Advertisements

وبعد القداس شارك جميع الحاضرين في مأدبة عشاء أقامتها لجنة الكنيسة المارونية " سيدة لبنان" في مطعم "برفيتو" بحضور سيادة المطران ميشال عون وسعادة سفير لبنان في بلغاريا الدكتور توفيق جابر .

وكان سيادة المطران ميشال عون قد قام خلال جولته إلى بلغاريا، بزيارات تعارف لكل من السفير البابوي اَنسلمو غيدو بْكوراري ، والسفير اللبناني في السفارة اللبنانية ومطران روسه بتر خريستوف ومطران بلوفديف يورجي يوفشف ورئيس مجمع أساقفة الكاتوليك في بلغاريا سيادة المطران خريستو برويكوف.

وقبل ان يغادر مطار صوفيا متّجهًا الى لبنان، شكر سيادته كل من ساهم في نجاح هذه الزيارة الروحية.