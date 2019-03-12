الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية تعلق استخدام طائرات بوينغ 737 ماكس

أعلنت الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية "إيستر جيت" تعليق استخدام طائرات من طراز بوينغ 737 ماكس، لتقييم المخاوف المتعلقة بالسلامة. وأعلن رئيس "إيستر جيت" شو جونغ جو "أننا سنعلق العمل بطائرات بوينغ 737 ماكس بداية من 13 آذار"، مشيراً الى "أننا اتخذنا هذا القرار بالتعاون مع وزارة النقل". وأكد جونغ شو أن "الشركة ستطلب من شركة أميركية مصنعة للطائرات تقديم مساعدة تقنية". وجاء قرار الخطوط الجوية لكوريا الجنوبية بعد حادث تحطم طائرة إثيوبية من نفس الطراز قبل يومين، ومقتل 157 شخصا كانوا على متنها.

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