عاتبه على معاكسة شقيقته.. حداد يمزق جسد عامل في مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية – أسامة علاء الدين:

مزق حداد جسد عامل، اليوم الثلاثاء، في مشاجرة بينهما بالخانكة، بسبب معاكسة المتهم شقيقة المجني عليه، ونقل المصاب للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى المقدم حازم سعد رئيس مباحث مركز الخانكة، بلاغا من "أحمد. ش. ا"، حداد، بحدوث مشاجرة بين نجل عمته وأحد الأشخاص، وإحداث إصابات به بناحية شارع المصانع.

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أخطر اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، وانتقل العميدان يحيى راضي رئيس مباحث القليوبية، وعبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، وبالفحص تبين حدوثها بين كل من "أحمد م" (نجل عمة المبلغ)، مصاب بجرح نافذ بالصدر من الناحية اليمني وطعنات متفرقة بالجسم، وجرى نقله لمستشفى الدمرداش.

وطرف ثان "إسلام.ا. ا"، حداد، مصاب بجرح اسفل الذقن، وذلك بسبب قيام الثاني بمعاكسة شقيقة الأول ولدى معاتبة الأول للأخير حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، اعتدى خلالها كل طرف على الأخر بالضرب محدثاً ما به من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة عبارة عن "مطواة".