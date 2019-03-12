استئناف قطار رحلته بعد توقفه في المنيا بسبب تصاعد أدخنة من إحدى العربات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي:

استأنف القطار رقم 89 المكيف القادم من محافظة أسوان في طريقه للقاهرة، رحلته بعد توقف لمدة نصف ساعة على محطة سكة حديد ملوي جنوب محافظة المنيا، بسبب انبعاث أدخنة كثيفة من إحدى العربات بالقطار نتيجة احتكاك الفرامل بمجموعة العجل "البوجي".

وقال مصدر داخل محطة سكك حديد ملوي، إنه أثناء توقف القطار رقم 89 المكيف القادم من أسوان في طريقه للقاهرة، تصاعدت أدخنة من إحدى العربات مؤخرة القطار نتيجة قوة الرباط أثناء التوقف، فأحدث الفرامل احتكاك بمجموعة العجلة "البوجي"، وبسبب تطاير الورق وأكياس البلاستيك التصقت بمجموعة العجل، ما حدث اشتعال وانبعاثا الأدخنة الكثيفة.

وتعامل مسؤولو السكة الحديد في محطة ملوي مع الحادث بطفايات الحريق وتمكنوا من إخماد مصدر انبعاث الأدخنة، وذلك في غضون نصف ساعة، واستأنف القطار رحلته إلى محطة المنيا، حيث جرى الكشف على العربة وقرروا صلاحيتها، واستأنف القطار رحلته إلى القاهرة.