مصرع عامل بناء في مشاجرة مع زوج شقيقته بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عامل بناء مصرعه، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري، بسبب مشاجرة نشبت مع زوج شقيقته، إثر خلافات عائلية بقليوب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب، بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ووجود متوفى بناحية منطى، دائرة المركز.

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انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز، وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من

طرف أول، "ه. ن. ك" 35 سنة، عامل بناء ومقيم منطي، وطرف ثاني "م. ح ع" 35 سنة، عامل بناء، ومقيم ذات العنوان "زوج شقيقة الأول"، توفي إثر إصابته بطلق ناري خرطوش بأعلى الفخذ الأيسر، وجرى نقل الجثة لمستشفى قليوب العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات عائلية بين الطرفين، وحال قيام الأول بمعاتبة الثاني حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها الأول بإطلاق عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته صوب المجنى عليه أحدث إصابته التي أودت بحياته، وأثناء محاولته الفرار قام المدعو "عبد الحميد ا خ" 29 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم المطرية بالقاهرة، بضبطه والتحفظ عليه.

بمواجهة المتهم الأول، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المبين، وضبط بحوزته السلاح المستخدم عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، وجري التحفظ عليه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة.