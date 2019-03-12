رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى ماليزيا في زيارة رسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كوالالمبور - (د ب أ):

وصل رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، إلى ماليزيا، اليوم الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام، سوف تتضمن عقد قمة مع رئيس الوزراء، مهاتير محمد.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، التي أوردت النبأ، بأن زيارة الرئيس مون إلى ماليزيا تأتي بعد الزيارة التي قام بها إلى بروناي لمدة ثلاثة أيام، حيث بحث خلالها مع السلطان حسن البلقية سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

ويقوم الرئيس مون حاليا بجولة تشمل ثلاث دول ،حيث سيزور كمبوديا أيضا. يذكر أن ماليزيا وكمبوديا وبروناي من الدول العشر الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان).