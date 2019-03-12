تزن طن ونصف.. خبير يكشف سبب ظهور سمكة "الشمس المحيطية" فجأة في كفرالشيخ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قال الدكتور علي علي سليمان، المدرس بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بوزارة البحث العلمي والتكنولوجيا، اليوم الثلاثاء، إن سبب ظهور سمكة "الشمس المحيطية" في مياه البحر المتوسط بسواحل مركز البرلس بكفرالشيخ، يعود للتغيرات المناخية التي تحدث في الكرة الأرضية، ما يجعلها تهجر موطنها الأصلي بالمحيطات وتتوجه إلى بيئة مختلفة.

وأضاف سليمان، أن السمكة تعرف علميًا باسم "مولا مولا"، و"تضع مالا يقل عن 300 مليون بيضة، في الدفعة الواحدة، مرة بالعام، ووزن البالغ من نوعها يصل من طن واحد إلى 2200 رطل، وموطنها الأصلي المحيط الأطلسي، كما أنها من النادرة، والمهددة بالانقراض، وتتغذى على قناديل البحر، والقشريات، والأسماك الصغيرة.

ونصح علي سليمان الصيادين، بتسليم سمكة "الشمس المحيطية"، في حال العثور عليها إلى معهد علوم البحار والمصايد التابع لوزارة البحث العلمي، والذي يضم علماء مختصين، وعدم بيعها وتقطيعها بغرض تجاري كما حدث في منطقة البرلس.

وعثر صيادون بميناء الصيد البحري في البرلس، على سمكة "الشمس المحيطية"، ويشتبه بنفوقها وقت العثور عليها، ويبلغ وزنها حوالي طن ونصف، وجرى شحنها على سيارة ربع نقل، لنقلها لسوق الأسماك الشهير ببرج البرلس، بعدما اشتراها تاجر وقطعها وباعها لمواطنين بسعر 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

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