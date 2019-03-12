الإحصاء: 14% زيادة في عجز الميزان التجاري خلال ديسمبر الماضي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر ديسمبر الماضي ارتفعت إلى 3.87 مليار دولار مقابل 3.39 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017، بنسبة زيادة 14.1%.

وبحسب البيان، ارتفعت قيمة الواردات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9%، حيث بلغـت 6.44 مليار دولار مقابل 5.91 مليار دولار لنفس الشهر من العام قبل الماضي، وهو ما يرجع إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع.

وذكر الجهاز أن من أبرز السلع التي ارتفعت قيمة وارداتها سيارات الركوب بنسبة 28.7%، واللدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 7.4%، والأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 24.3%، والمواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 4.4%.

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بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها المواد أولية من حديد أو صلب بنسبــة 28.2%, والقمح بنسبة 1.1%، واللحوم بنسبة 14.4%، والبترول الخام بنسبة 46.8%.

وارتفعت قيمة الصادرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2.1%، حيث بلغت 2.57 مليار دولار مقابل 2.52 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأرجع الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 10.4%، واللدائن بأشكالها الأولية "البلاستيك" بنسبة 10.2%، والبرتقال الطازج بنسبة 40.2%.

بينما انخفضت قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر ديسمبر 2018 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمها البترول الخام بنسبة 15.7%، والأسمدة بنسبة 14.8%، والفواكه الطازجة بنسبة 2.2%، والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 12.2%.