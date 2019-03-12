بالأسماء.. إصابة 4 في انقلاب سيارة أجرة بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم – حسين فتحي:

أصيب 4 أشخاص اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة أجرة على طريق "الفيوم - القاهرة" قبل بوابة تحصيل الرسوم بحوالي 3 كيلو مترات في اتجاه القاهرة.

كان اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد خالد حسن مأمور مركز شرطة طامية، بإصابة كل من سلوى شعبان عبدالمعبود، 23 سنة، ربة منزل، سهام عبدالتواب محمد، 28 سنة، ربة منزل، راشد محمد إبراهيم، 60 سنة، فلاح، بسملة عبدالخالق عبدالرسول، 3 سنوات، وجميعهم يقيمون بقرية سنهور القبلية التابعة لمركز أبشواي.

تبين من معاينة العقيد محمد يوسف وكيل إدارة مرور الفيوم، أن سبب الحادث يرجع إلى انفجار الإطارين الخلفيين للسيارة الأجرة رقم "4338 ف ل ر"، ما تسبب في انقلابها على جانب الطريق. جرى نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة طامية والتي تتولى التحقيق.