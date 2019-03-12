السجن 10 سنوات لمتهم بإحراز أسلحة نارية في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية، بمعاقبة "س.م"، ويقيم بمركز الحامول، بالسجن 10 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك لاتهامه بإحراز أسلحة وطلقات نارية بغير ترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبدالمطلب سرحان، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين نادر محمد طاهر، نائب رئيس المحكمة، ومصطفى عبدالحفيظ أبوالعلا، وسكرتارية محمد عبدالوهاب، وذلك في أحداث القضية رقم 652 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة الحامول، والمقيدة برقم 2768 لسنة 2018 كلي كفر الشيخ.

تعود التفاصيل إلى يوم 25 أكتوبر 2018، بدائرة مركز شرطة الحامول، أحرز بغير ترخيص أسلحة نارية عبارة عن فردي خرطوش، وسلاح ناري صناعة محلية بماسورة غير مشخشنة، كما حاز بغير ترخيص عدد 25 طلقة نارية تستخدم في الأسلحة المضبوطة.