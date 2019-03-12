طنجة.. توقيف شخص بالمحطة الطرقية بحوزته 19 لفافة من الكوكايين

تمكنت عناصر فرقة الهيئة الحضرية للمحطة الطرقية، أمس الاثنين، بطنجة، من توقيف شخص، بحوزته 19 لفافة من مخدر الكوكايين كانت معدة للبيع.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن المشتبه به كان بصدد ركوب حافلة المسافرين، غير أن أحد عناصر الهيئة الحضرية، شكك في محتوى الحقيبة التي كان يحملها هذا الشخص، مما تطلب التأكد من هويته وتفتيشها، واتضح بعد ذلك، أنها محملة بكمية مهمة من مخدر الكوكايين.

وتمت إحالة المشتبه به على المصلحة الولائية للشرطة القضائية، قصد تعميق البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.