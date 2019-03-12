الدرك الملكي يعتقل فارا من العدالة.. قتل والده وأحرق جثته ودفنها بجانب منزله

تمكنت عناصر الدرك الملكي بقلعة السراغنة، مساء الاثنين، من إلقاء القبض على قاتل والده بمحطة القطار ببنجرير.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ أن رجال الدرك تمكنوا بالاعتماد على تقنيات متطورة من تتبع تحركات الجاني، وإلقاء القبض عليه بمحطة القطار ببنجرير حوالي الساعة السادسة مساءا بعدما كان فارا من العدالة.

وأضاف المصدر ذاته أن ثم وضع الجاني تحت تدابير الحراسة النظرية لاستكمال البحث معه عن الأسباب والطريقة التي قتل به والده، في انتظار أن يتم إعادة تمثيل الجريمة بحضور ممثل النيابة العامة وتقديمه للمحاكمة.

يذكر أن المتهم نفذ جريمة بشعة في حق والده قبل 6 أشهر، بعدما وجه له طلقة نارية بواسطة بندقية صيد، قبل أن يعمد إلى إضرام النار في جثته ودفنه بحفرة بجانب المنزل في محاولة منه لإخفاء معالم جريمته.