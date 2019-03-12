قبل مباراة كأس الكاف الحاسمة..الغيابات تضرب قلعة الحسنية

سيعاني فريق حسنية اكادير من غيابات عديدة في المباراة الحاسمة التي ستجمعه بفريق نهضة بركان، الأحد المقبل، برسم الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي يستضيفها ملعب أدرار الكبير.

غزالة سوس الذي سينافس الرجاء وأوتوهو على بطاقة الصعود إلى دور ربع نهائي كأس “الكاف”، ستغيب عنه أسماء أساسية بداعي التوقيف، أبرزها الظهير الأيسر كريم بعدي، الذي استدعاه هيرفي رونار للمشاركة في المبارتين المقبلتين أمام منتخب مالاوي والأرجنتين.

وكانت الأنذارات، العنوان الأبرز لمباراة الفريق الأخير بالجولة الخامسة من دور مجموعات كأس “الكاف”، بين الرجاء وأكادير، والتي ستحرمه أيضا من خدمات الشاوش، وأوبيلا، والخنبوبي أيضاَ.

في حين الرجاء الرياضي، الذي سيرحل إلى الكونغو لملاقاة أوتو هو دويو، سيغيب عنه كل من بدر بانون وإلياس الحداد، بداعي التوقيف، في انتظار الكشف رسميا، عن الأسماء التي ستنضم إليهما لعدم امتثالها للشفاء، من الإصابة.