عرف عرض الأزياء الذي نظمته فعاليات جمعوية، مساء يوم الجمعة الماضي، بأحد المقاهي بطنجة، مشاركة مصممات أزياء محليات، وحضور عدد من المهتمين باكتشاف آخر صيحات القفطان المغربي.
واستطاعت المصممات الشابات أن يوفقن بين القفطان التقليدي والأزياء العصرية من خلال تصاميم مبتكرة، أبهرت الحاضرين في هذه الأمسية.
وتأتي هذه الأمسية، حسب اللجنة المنظمة، بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وهي مناسبة لإبراز مواهب المصممات الشابات، اللائي استطعن ابهار الحاضرين بإبداعاتهم المتميزة.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة 8 مارس.. مصممات أزياء يعرضن تشكيلة القفطان المغربي بطنجة -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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