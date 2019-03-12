طقس الثلاثاء.. أجواء مستقرة مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الثلاثاء، أن تتشكل سحب منخفضة مصحوبة بكتل ضبابية أو ضباب محليا بالسواحل والسهول الشمالية والوسطى والواجهة المتوسطية خلال الليل والصباح.

وسيستمر انتشار سحب منخفضة كثيفة نوعا ما خلال النهار بالسواحل الوسطى، فيما ستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية بجميع ربوع المملكة.

وستهم زوابع رملية الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما شمالية إلى شرقية بالأقاليم الجنوبية، وشرقية بمنطقة طنجة، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى متقلبة الاتجاه بباقي المناطق.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 02 و07 درجات بالمرتفعات ووالماس والهضاب الشرقية، وما بين 07 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسواحل والسهول الشمالية، والسايس والواجهة المتوسطية وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 12 و17 درجة بمنطقة طنجة، والوسط وبالجنوب الشرقي وسهول تادلة والرحامنة وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون في حدود 16 إلى 19 درجة بباقي مناطق الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و21 درجة بالمرتفعات والواجهة المتوسطية والهضاب الشرقية، وما بين 21 و26 درجة شمال المنطقة الشرقية، ووالماس والجنوب الشرقي والسواحل الأطلسية، وستكون ما بين 26 و31 درجة بسايس وهضاب الفوسفاط ووالماس واللوكوس والغرب والسهول غرب الأطلس والوسط وشمال الأقاليم الجنوبية، وستتراوح ما بين 31 و35 درجة بداخل سوس وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طنجة والعرائش، وما بين طرفاية والكويرة، وهائجا بباقي السواحل.