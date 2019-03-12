العالم مدين لإسرائيل بــ 158.3 مليار دولار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تشير معطيات "بنك إسرائيل" والدائرة المركزية للإحصاء إلى أن دول العالم مدينة لإسرائيل، في مطلع العام الحالي 2019، بمبلغ 158.3 مليار دولار.
وينضاف هذا المبلغ، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، إلى احتياطي العملة الأجنبية في "بنك إسرائيل"، والذي وصل في مطلع العام الحالي إلى 115 مليار دولار.
وبالنتيجة فإن ما يسمى "العمق الاقتصادي" لإسرائيل يصل إلى نحو 273 مليار دولار، ما يعتبر ركيزة لإسرائيل تعتمد عليها في مواجهة سلسلة سيناريوهات اقتصادية محلية وعالمية.
وتشير المعطيات، بحسب التقرير، إلى أن قيمة الاستثمارات الاقتصادية الأجنبية في إسرائيل في العام 2018 وصلت إلى 20.5 مليار دولار، مقابل 17.1 مليار دولار في العام 2017، و17.8 مليار دولار عام 2016.
ووصل مجموع الاستثمارت الأجنبية في إسرائيل في السنوات 2016 حتى 2018 إلى 55.4 مليار دولار.
في المقابل، فإن استثمارات الإسرائييليين الاقتصادية في خارج البلاد في العام 2018 وصلت إلى 19.5 مليار دولار.
وفي العام 2017 وصلت استثمارات الإسرائيليين خارج البلاد إلى 26.9 مليار دولار، وفي العام 2016 وصلت إلى 27.4 مليار دولار. وبالنتيجة فإن مجموع استثمارات الإسرائيليين في خارج البلاد في السنوات 2016 حتى 2018 وصلت إلى 73.8 مليار دولار.
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