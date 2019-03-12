مصرع 3 شقيقات أطفال بحريق منزل برفح

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقيت ثلاث شقيقات أطفال صباح اليوم الثلاثاء مصارعهن، وذلك جراء حريق شقة سكنية على الطابق الثاني بمنزل في حي تل السلطان الواقع غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وهرع طاقم الدفاع المدني إلى المكان وعمل مع الطواقم الطبي على تخليص أفراد العائلة من المنزل الذي اشتعلت به النيران، فيما أقر الطاقم وفاة كل من: عائشة محمد صبيح (3 سنوات)، زينب محمد صبيح (2 سنة)، والرضيعة إلين محمد صبيح (سنة واحدة).

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، الرائد، رائد الدهشان إن ثلاث طفلات لقين مصارعهن في حريق نشب بشقة سكنية تقع في الطابق الثاني بحي تل السلطان غرب رفح. وتم فتح تحقيق في الحادثة لمعرفة ملابسات اشتعال النيران في الشقة السكنية.

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وبحسب التحقيقات الأولية، فإن حريق اندلع بمنزل يعود لعائلة الصبيحي برفح تل السلطان، أدى لإصابة 3 طفلات بحروق بالغة قبل أن يعلن عن وفاتهن، بالإضافة لانتشار النيران في كافة أرجاء المنزل مما أدى لحدوث أضرار كبيرة به.

ووصلت عناصر من المباحث والأدلة الجنائية في المنزل الذي تعرض للحريق لمتابعة تفاصيل الحدث. ولم يعرف سبب الحريق حتى اللحظة.