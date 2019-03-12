شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شاب فلسطيني متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

استشهد، اليوم، شاب فلسطيني من دير البلح متأثرًا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مشاركته بمسيرة سلمية شرق البريج وسط قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية ومحلية في غزة، استشهاد الشاب موسى محمد موسى، متأثرًا بجروحه الخطيرة، عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه وإصابته برصاصة في الظهر خلال مشاركته في المسيرات شرق البريج وسط القطاع.