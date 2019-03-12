بدء محاكمة شاب عراقي في ألمانيا بتهمة قتل واغتصاب فتاة

الخليج 365/ بغدادوسط إجراءات أمنية مشددة، تبدأ اليوم الثلاثاء في مدينة فيسبادن الألمانية، محاكمة شاب عراقي يتهم باغتصاب وقتل فتاة، في قضية أثارت استياء كبيرا في البلاد.

وذكرت روسيا اليوم انه "في ايار الماضي قام المتهم علي بشار بضرب واغتصاب وخنق سوزانا حتى الموت في غابة قرب مركز اللاجئين الذي كان يقيم فيه في فيسبادن".

وعندما عثر على جثتها بعد أسبوعين، كان بشار قد غادر مع أسرته ألمانيا إلى أربيل بشمال العراق.



وبعد غضب شعبي بسبب مقتلها، قامت الشرطة الفدرالية بإعادة بشار من أربيل حيث كانت تعتقله قوات الأمن الكردية المحلية.

وغادر العراقي علي بشار (22 عاما) ألمانيا متوجها إلى شمال العراق بعد وقت قصير على الجريمة التي وقعت في ايار 2018، لكن تم تسليمه لألمانيا في عملية شارك فيها قائد الشرطة الفدرالية، ديتر رومان، شخصيا.

وكان المتهم بشار قد وصل مع أبويه وإخوته الخمسة إلى ألمانيا في 2015، في خضم موجة تدفق المهاجرين التي حملت أكثر من مليون شخص إلى أكبر اقتصاد في أوروبا.

ورفض طلب اللجوء الذي تقدم به في ايلول 2016، لكنه حصل على إقامة مؤقتة بانتظار الاستئناف الذي قدمه.

