ايران تجري تغييرا في هيئة اختيار مرشدها الأعلى

الخليج 365/ بغدادأجرى مجلس الخبراء في إيران تغييرا، اليوم الثلاثاء، وذلك بانتخاب نائب رئيس المجلس، الذي يختار المرشد الأعلى في الدولة.

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، إنه تم انتخاب آية الله إبراهيم رئيسي نائبا أول لرئيس مجلس خبراء القيادة، وذلك بعد فوزه بأغلبية الأصوات.

وفاز رئيسي بـ42 صوتا، وعين آية الله رئيسي من قبل رئيسا للسلطة القضائية، وهو ما اعتبرته "رويترز" يجعل أحد تلاميذ آية الله علي خامنئي لاعبا مهما على الساحة السياسية في البلاد.

