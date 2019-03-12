الإندبندنت: داعش اختطف 3 آلاف فتاة إيزيدية ولم يعد الا العشرات

الخليج 365/ بغدادنشرت صحيفة "الإندبندنت أونلاين" البريطانية، الثلاثاء، تقريرا تناول موضوع الفتيات الإيزيديات اللواتي وقعن في أيدي مسلحي تنظيم "داعش" خلال الأعوام السابقة.

وقال تقرير الصحيفة، إن الآمال في العثور على الإيزيديات اللواتي وقعن في أيدي مسلحي داعش بعد استعادة كل الأراضي التي سيطر عليها التنظيم في السابق أصبحت قليلة جدا وتكاد تكون منعدمة".

وأوضح التقرير الذي اعده مراسل الصحيفة في الشرق الاوسط، أن "مسلحي التنظيم أخذوا نحو 3 آلاف فتاة إيزيدية عندما اجتاحوا القرى الواقعة في حوض نهر الفرات شمال العراق ومع بدء الجهود لاستعادة هذه المناطق من التنظيم كانت الآمال كبيرة في العثور عليهن وإعادتهن إلى أسرهن لكن ذلك لم يحدث".



وتنقل الصحيفة عن أحمد بورغوس، مدير مركز يازدا الاستشاري لحقوق الإيزيديين قوله "كانت آمالنا مرتفعة بتحرير الكثير من الإيزيديين في باغوس لكن لم يعد إلا ما بين 50 و60 شخصا فقط".

وتشير الصحيفة إلى أن "الإيزيديين ليسوا مستعدين للاستسلام لهذا الأمر بسهولة وأنهم يطالبون حاليا المجتمع الدولي بمساعدتهم في العثور على آلاف المفقودين والمفقودات وتوسيع منطقة البحث عنهم في سوريا والعراق التدقيق في مخيمات اللاجئين التي يعيش فيها المدنيون المحررون من قبضة تنظيم الدولة داعش".

