مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 6 آخرين في هجومين بحماة

قُتل عسكريان سوريان وأصيب 6 آخرون، اليوم الثلاثاء، خلال هجومين على نقاط عسكرية في محافظة حماة شمال غربي سوريا.

وأحبطت وحدات من الجيش محاولة اعتداء مجموعتين إرهابيتين على نقاط عسكرية بريف حماة، وفق وكالة الأنباء السورية.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش أحبطت محاولة اعتداء مجموعة إرهابية على إحدى النقاط العسكرية بريف محردة في حماة، فجر اليوم الثلاثاء، وقضت على عدد من الإرهابيين بينهم انتحاريان فجرا نفسيهما قرب النقطة.

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وأوضح المصدر أن الهجوم الإرهابي أدى إلى مقتل عسكري وإصابة 4 جنود آخرين بجروح.

كما تصدت وحدات من الجيش إلى هجوم من قبل مجموعة من إرهابيي “جبهة النصرة” على إحدى النقاط العسكرية في محور بلدة الجديدة بريف المحافظة الشمالي وقضت على عدد من الإرهابيين وأصابت آخرين فيما فر الباقون باتجاه عمق مناطق انتشارهم إلى الشمال الشرقي.

ولفت إلى مقتل عسكري وإصابة اثنين آخرين خلال إحباط الهجوم، وفق المصدر ذاته.

وتنتشر في ريف حماة الشمالي عشرات التنظيمات الإرهابية المسلحة، بينهم مقاتلون تابعون لتنظيم (أنصار التوحيد)، وهو الاسم الأحدث لتنظيم (جند الأقصى) الداعشي الذي كان ينشط في ريف حماة الشرقي بقيادة الإرهابي الشهير أبو عبدالعزيز القطري قبل مقتله في عام 2014.