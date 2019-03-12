انت الان تتابع لحماية الكهرباء.. جيش فنزويلا يبدأ عملية مراقبة جوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جيش فنزويلا

كشف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، عن أن الجيش بدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة في البلاد، ومنع وقوع المزيد من حوادث تخريب شبكة الكهرباء، إذ قال لوبيز: «إن القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية أطلقت اليوم نظام مراقبة جوية لخطوط الطاقة، كما وضعت جميع الأهداف الاستراتيجية من يوم أمس تحت الحماية المادية على مستويات مختلفة، من أجل تثبيت النظام ومنع أي هجوم آخر»، جاء ذلك بعد أن تعطل نظام توزيع الطاقة الكهربائية في فنزويلا بسبب حادث وقع في أكبر محطة للطاقة الكهرومائية «الغوري» في البلاد.

وشهدت فنزويلا، التي تعاني من الأزمات أمس انقطاعًا للكهرباء على نطاق واسع، نتيجة ما وصفتها الحكومة بواقعة «تخريب» في سد يعمل بالطاقة الكهرومائية، يوفر الكثير من الكهرباء للبلاد. ويتكرر انقطاع الكهرباء في فنزويلا، حيث يتداعى الاقتصاد تحت وطأة التضخم إلى جانب النقص الحاد في الغذاء والدواء وهجرة