انت الان تتابع غرق قارب شرقي الصين.. وفقدان 12 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، صباح اليوم الثلاثاء، فقدان اثني عشر شخصا غرقا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه بسفينة وغرقه، في وقت سابق من صباح اليوم، قبالة سواحل المقاطعة. وذكرت السلطات المحلية -في بيان اليوم- أن 14 شخصا كانوا على متن القارب، وسقطوا في المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط. ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، فيما قررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وفي مطلع العام الجاري، فقد نحو 117 مهاجرا بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين فيما تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط. وأظهرت أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2297 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي مقابل وصول 116959 شخصا في الإجمال إلى أوروبا عبر