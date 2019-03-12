غرق قارب شرقي الصين.. وفقدان 12 شخصا

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أعلنت سلطات مقاطعة تشجيانج شرقي الصين، صباح اليوم الثلاثاء، فقدان اثني عشر شخصا غرقا إثر اصطدام قارب كانوا على متنه بسفينة وغرقه، في وقت سابق من صباح اليوم، قبالة سواحل المقاطعة. وذكرت السلطات المحلية -في بيان اليوم- أن 14 شخصا كانوا على متن القارب، وسقطوا في المياه بعد الحادث، فيما تم إنقاذ اثنين منهم فقط. ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ مستمرة، فيما قررت السلطات فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
وفي مطلع العام الجاري، فقد نحو 117 مهاجرا بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين فيما تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط. وأظهرت أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2297 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي مقابل وصول 116959 شخصا في الإجمال إلى أوروبا عبر
وفي مطلع العام الجاري، فقد نحو 117 مهاجرا بعد أن غادروا ليبيا على متن قارب مطاطي قبل يومين فيما تم إنقاذ ثلاثة مهاجرين بعد غرق القارب في البحر المتوسط.
وأظهرت أرقام المنظمة الدولية للهجرة أن 2297 مهاجرا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط العام الماضي مقابل وصول 116959 شخصا في الإجمال إلى أوروبا عبر البحر.
ووفقا للمنظمة فقد وصل 4449 شخصا إلى أوروبا في أول 16 يوما من العام أغلبهم عبر البحر مقارنة بنحو 2964 خلال نفس الفترة من 2018.
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