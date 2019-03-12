توني بلير وراء موقف فرنسا المتعنت من البريكست

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كشف تقرير إعلامي عن مشاركة توني بلير الرئيس الأسبق للحكومة البريطانية في الصعوبات التي تواجه تيريزا ماي في الخروج من الاتحاد الأوروبي مؤخرًا.

لم يكن البريطانيون يتوقعون أن قرارهم الذي تم اتخاذه بالخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سيحمل كل هذا اللغط داخل منطقة اليورو، التي اعتادت على وتيرة من الاستقرار تقترب من الركود التام، لتبدأ سلسلة طويلة من الجدل الذي أشعلته بريطانيا بهذا القرار. وعلى الرغم من أن الشعب البريطاني لم يكن يتوقع ذلك، فإن السياسيين في لندن كانوا منذ الوهلة الأولى على دراية كاملة بصعوبة الموقف، إلا أن ضلوع توني بلير الرئيس الأسبق للحكومة لم يكن واردًا في مخيلة المسؤولين عن ملف البريكست.

صحيفة التليجراف البريطانية، كشفت عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بدور توني بلير في بعض المشكلات التي واجهتها بريطانيا في عملية الخروج، أبرزها الموقف المتشدد لفرنسا في التفاوض على بنود وتفاصيل الانسحاب البريطاني من اليورو. استفتاء شعبي في بريطانيا يكشف تغيرات واضحة في الآراء حول البريكست مصادر الصحيفة

صحيفة التليجراف البريطانية، كشفت عن العديد من التفاصيل التي تتعلق بدور توني بلير في بعض المشكلات التي واجهتها بريطانيا في عملية الخروج، أبرزها الموقف المتشدد لفرنسا في التفاوض على بنود وتفاصيل الانسحاب البريطاني من اليورو. استفتاء شعبي في بريطانيا يكشف تغيرات واضحة في الآراء حول البريكست مصادر الصحيفة البريطانية أكدت أن بلير كان قد شارك في بعض الأزمات التي تمر بها بريطانيا في ملف الخروج، عن طريق تقديم بعض النصائح السياسية الخاصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في التعامل مع ملف البريكست. ورأت الصحيفة البريطانية، أن النصائح الخاصة بالتكتيكات الأساسية للتعامل السياسي مع الملف البريكست كانت السبب الرئيسي في اتباع باريس لنهج صارم في التعامل مع بريطانيا فيما يتعلق ببنود الخروج وبعض الاتفاقيات التي قد تسبب اختناقا كبيرا لبريطانيا. وأبلغ رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ماكرون بـ"ضرورة التمسك بآرائه" بشأن اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي يجبر البرلمان على قبول البقاء في الاتحاد جمركي أو حتى الدعوة لإجراء استفتاء ثانٍ، حسبما أكدت مصادر في باريس. وقال بيتر بون، عضو البرلمان المحافظ في أوروبا لصحيفة التليجراف: "من غير المقبول تمامًا أن يجلس رئيس وزراء سابق مع رؤساء الدول الأوروبية ويقوض موقف الحكومة.. لست متأكدًا من أننا قد نجد مثل هذا الحدث مجددًا في التاريخ". Advertisements أملًا في الخروج السريع.. بريطانيا تراهن على الاتحاد الأوروبي للضغط على فرنسا وأضاف بون: "على توني بلير أن يدرك أنه كان لديه وقته كرئيس للوزراء، وقد أدهشت وخاب ظني أنه فعل ذلك، وأشك أنه كان سيقبل لو أن أسلافه فعلوا ذلك". يأتي هذا في الوقت الذي يطالب فيه رؤساء الاتحاد الأوروبي بدفع 13.5 مليار جنيه إسترليني، إذا ما دعت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صعدت من موقفها تجاه تمديد المادة 50، وطالبت بزيادة تبلغ قيمتها 39 مليار جنيه أسترليني من مدفوعات الخروج لبريطانيا. وستواجه ماي معركة سياسية ضد نوابها في الاقتراع الذي سيجري غدًا الثلاثاء، قبل أن يصوت البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع على تمديد المادة 50. تحسبًا لاستقالتها.. هؤلاء الأبرز لخلافة ماي في رئاسة الحكومة البريطانية وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي لصحيفة ديلي تليجراف: "الخطوط تتصاعد ضد التمديد.. أي شيء أكثر من بضعة أسابيع سيأتي بشروط قانونية ومالية مجحفة". ودعت رئيسة الوزراء إلى تمديد المفاوضات لمدة ثلاثة أشهر، لكن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي سيطالبون بمزيد من الأموال إذا طالت هذه المدة. ولم يخطر على بال العديد من السياسيين في بريطانيا يومًا، أن يكون رئيس الحكومة الأسبق توني بلير من بين الأسباب الرئيسية التي تعوق إحراز التقدم مع عدد من البلدان الرافضة لخروج بريطانيا، وبالأخص في الجولات التفاوضية التي خاضتها لندن مع باريس بشأن العديد من الملفات المختلفة المتعلق بالبريكست.

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