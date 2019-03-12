تقرير يكشف استقبال ألمانيا 5 آلاف مهاجر مطلوب دوليا

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كشف تقرير إعلامي في ألمانيا، أن برلين استقبلت نحو 5 آلاف مهاجر من خارج البلاد، يُعتقد ارتباطهم ببعض الجرائم الدولية، أو خضوعهم في وقت سابق لتحقيقات بهذا الشأن

على مدى السنوات العشر الماضية، كان المهاجرون من المشكلات الأساسية للدول الأوروبية، خاصة في ظل فشل معظمهم في التناغم مع نمط الحياة الجديدة سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، وهو الأمر الذي كان بمثابة مشكلة سياسية في العديد من الدول. ألمانيا وهي واحدة من البلدان التي عانت أيضًا بشكل رئيسي من المهاجرين، وتسبب ذلك في العديد من الخلافات السياسية لمستشارتها أنجيلا ميركل وأعضاء حكومتها الفيدرالية خلال الفترة الماضية، إلا أن أبعاد المشكلة بدأت في التوسع لتصبح تهديدًا أمنيا واضحا للبلاد.

وقال تقرير جديد مستند إلى أدلة واضحة، إنه منذ عام 2014، سمحت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لآلاف المهاجرين ممن وصفتهم بـ"مجرمي الحرب" و"المطلوبين دوليا" بدخول البلاد كمهاجرين. بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي ويزعم التقرير الجديد أنه في الفترة من عام 2014 إلى 2019، لم

وقال تقرير جديد مستند إلى أدلة واضحة، إنه منذ عام 2014، سمحت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل لآلاف المهاجرين ممن وصفتهم بـ"مجرمي الحرب" و"المطلوبين دوليا" بدخول البلاد كمهاجرين. بحثًا عن السيطرة.. ميركل تستقر على مرشحيها لمناصب الاتحاد الأوروبي ويزعم التقرير الجديد أنه في الفترة من عام 2014 إلى 2019، لم تسمح الحكومة الألمانية بدخول نحو 5000 مهاجر خضعوا للتحقيق بسبب انتهاك القانون الدولي فحسب، بل قامت بالتحقيق مع عدد هزيل منهم، حسبما ذكرت صحيفة بيلد الألمانية.

وتقول الصحيفة إن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا "بي إيه إم إف"، أفاد أن الحكومة سمحت بدخول نحو 5000 مهاجر يعتقدون أنهم متورطون في جرائم حرب أو أخرى ضد الإنسانية. Advertisements وعلى الرغم من وجود عدد كبير من التقارير التي تشير إلى شكوك واضحة في المهاجرين الذين دخلوا إلى ألمانيا في تلك الفترة، فإن الحكومة قامت بالتحقيق مع 129 مهاجرًا فقط، وفقًا لبيانات وزارة الداخلية الألمانية التي طلبها الحزب الديمقراطي الحر "إف دي بي".

وعلقت ليندا تيوتبيرج، السياسية في الحزب الديمقراطي الحر على البيانات الصادرة، قائلة: "لا يجوز أن يحصل مجرمو الحرب على الحماية في ألمانيا.. لدي شكوك حول ما إذا كانت الحكومة الفيدرالية قد دأبت على متابعة ذلك بالقدر الضروري في السنوات الأخيرة". انقسام في باريس حول الفرنسيين العائدين من داعش ومن جانبها، أكدت وزارة الداخلية أنه لم يتم تجاهل الحالات التي رُفع بشأنها عدد من التقارير، مؤكدة أن تلك الحالات تنتظر المزيد من التحقيق واحتمال المقاضاة في المستقبل، وهي الإجراءات التي قد تستند إلى مدى خطورتها والجرائم التي ارتكبوها في الخارج.

ومنذ ذروة أزمة المهاجرين في عام 2015، كان الكثيرون قلقين بشأن إمكانية استخدام المجرمين والإرهابيين للأزمة كوسيلة لدخول أوروبا، وزعمت عدة تقارير أن جماعات مثل تنظيم داعش قد استخدمت عن قصد الأزمة لتهريب مقاتليها إلى ألمانيا ودول أخرى. وبالنظر إلى أنماط أوسع، فإن العديد من الدول الأوروبية قد اكتشفت مجرمي الحرب بين المهاجرين الذين توافدوا على أراضيها، وقد واجه العديد منهم محاكمات في تلك البلدان الأوروبية.

في السويد على سبيل المثال، شهدت الحكومة زيادة كبيرة في التقارير التي تشير إلى وجود مجرمي الحرب بين المهاجرين منذ عام 2014، حيث زعم مجلس الهجرة السويدي أنهم تلقوا 14 تقريرًا في هذا العام، لكنها ارتفعت إلى 79 خلال عام 2017. مطاردة الأجانب ورشق بالحجارة.. مظاهرات معادية للاجئين في ألمانيا وبشكل إجمالي، بدت مشكلة المهاجرين واحدة من أكثر الأزمات الأمنية في العديد من الدول، وبالأخص فرنسا التي ذاقت مرارة تلك التهديدات في العديد من الحوادث الإرهابية على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبطبيعة الحال، فإن العديد من الدول الأوروبية حرصت على توسيع مصادر قوائمها الأمنية على المستوى الاستخباراتي والمعلوماتي، وذلك في إطار مساعيها للتعامل الحاسم مع التهديد الأمني على أراضيها.

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