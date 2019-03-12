الان تتابع الأخضر الإبراهيمي سيرأس الندوة الوطنية بالجزائر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الجزائر- الخليج 365: يترأس الدبلوماسي الجزائرئ، الأخضر الإبراهيمي، الندوة الوطنية المزمع إقامتها، بناء على اقتراح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حسبما أعلنت “رويترز”. وكان الرئيس الجزائري بوتفليقة أعلن، أمس، تراجعه عن الترشح لولاية رئاسية خامسة، داعيا إلى إقامة ندوة وطنية جامعة لتكون “هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لتدارس وإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أسس النظام الجديد”.

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