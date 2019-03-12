الرئيس الفرنسي يدعو لفترة انتقالية معقولة في الجزائر

دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لفترة انتقالية "لمدة معقولة" في الجزائر.

وأشار ماكرون اليوم الثلاثاء، 12/آذار/2019، القرارات التي أعلنها الرئيس الجزائري بوتفليقة.

وفي وقت سابق، تم تعيين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، في منصب رئيس الوزراء، ضمن سلسلة تغييرات سياسية أعقبت إعلان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عدوله عن الترشح للانتخابات.

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وسيتولى بدوي هذا المنصب خلفا لأحمد أويحيى، وأوكلت إليه مهمة تشكيل حكومة جديدة.

وأضافت أن رمطان لعمامرة، الذي كان مستشارا دبلوماسيا لبوتفليقة، عين نائبا لرئيس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد استقالة رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، مع إعلان بوتفليقة عدم الترشح لولاية خامسة في رسالة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.