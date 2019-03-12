ألمانيا رفضت طلبات لجوء من إيرانيين

رفضت السلطات الألمانية الكثير من طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين إيرانيين عام 2018.

فقد ذكرت صحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الثلاثاء استناداً إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أن الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين بتت العام الماضي في 11430 طلب لجوء مقدم من إيرانيين، ولم تمنح اللجوء سوى لـ2619 فرداً منهم.

ورفضت الهيئة أكثر من 5 آلاف طلب لجوء مقدم من إيرانيين، وأوقفت إجراءات لجوء لنحو 4 آلاف آخرين بسبب مغادرة أصحاب الطلبات البلاد أو سحبهم للطلب.

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وبحسب التقرير، تقدم الكثير من الإيرانيين بدعاوي قضائية أمام المحاكم الإدارية في ألمانيا ضد قرارات رفض طلبات لجوئهم.

وحصل نحو 1300 إيراني على اللجوء بناء على قرار المحكمة العام الماضي.

وقالت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار"، أولا يلبكه، إن هذا دليل على أن "ممارسة فحص طلبات اللجوء المقدمة من إيرانيين في الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين يشوبها الكثير من الأخطاء".