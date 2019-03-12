سفير: زيارة الرئيس الإيراني لسوريا قريباً

أكد السفير الإيراني في دمشق جواد تركابادي، أن زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني، لسوريا «قد تجري في وقت قريب».

ونقل موقع «روسيا اليوم» عن السفير قوله في تصريحات صحافية: «القيادتان السورية والإيرانية دائماً على تواصل".

وتابع:"وأعتقد أن الزيارة التي تمت للرئيس بشار الأسد لإيران كانت زيارة موفقة وناجحة جداً وأعطت بوضوح دلالات تشير إلى عمق المحبة والود الذي يكنّه كل المسؤولين في إيران لسوريا قيادةً وشعباً".

ومضى وفي الحقيقة نحن نتوقع أن هذه الزيارات والاتصالات ستستمر، وسيجري هذا اللقاء الذي تشيرون إليه في وقت قريب إن شاء الله».

وقام الرئيس السوري بشار الأسد في 25 فبراير (شباط) الماضي بزيارة خاطفة، لم يعلن عنها إلا بعد انتهائها، إلى طهران والتقى نظيره الإيراني روحاني، حيث عبّر الجانبان عن ارتياحهما للمستوى الاستراتيجي الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين على مختلف الأصعدة. كما أجرى الأسد لقاءً مع المرشد الإيراني علي خامنئي