فنزويلا: اعتقال شخصين بتهمة تخريب مرافق شبكة الكهرباء

أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، أمس الإثنين، عن اعتقال شخصين بتهمة محاولة تنظيم عمل تخريبي في مرافق شبكة الكهرباء في البلاد.

وقال في خطاب متلفز تم بثه على صفحته في تويتر: "اعتقلنا شخصين حاولا القيام بعمل تخريبي في نظام الاتصال في خزان (غوري) المائي، وذلك من أجل وقف عملية الاستئناف (استئناف التزويد بالكهرباء)، ويجري استجوابهما".

وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري، وقع في محطة "غوري" الكهرومائية الفنزويلية التي تغطي %80 من احتياجات البلاد من الكهرباء في 7 مارس(أذار) الماضي حادث كبير تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 20 من أصل 23 ولاية فنزويلية، كما أدى إلى وقف نظام النقل وتزويد البلاد بالمياه.

ولا يزال المترو في العاصمة كاراكاس الذي يستخدمه عادة ملايين الأشخاص يومياً، مغلقاً حتى اليوم، كما تشهد البلاد صعوبات كبيرة في عمل الاتصال الهاتفي والإنترنت، ويؤكد السكان المحليون أن هذا الانقطاع للتيار الكهربائي أصبح الأطول في تاريخ العاصمة.