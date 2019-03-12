استراليا تلتحق بركب المقاطعين لطائرات بوينج 737 ماكس

أعلنت هيئة الطيران المدني الاسترالية تعلق مؤقتا استخدام طائرات بوينج 737 ماكس منها وإليها.
جاء ذلك بعد يوم من حادثة الطائرة الإثيوبية المنكوبة من ذات الطراز.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت سنغافورة، الثلاثاء، أنها ستمنع استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس 8» في مجالها الجوي.
وأعلنت هيئة تنظيم الطيران المدني في سنغافورة، في بيان، أنها «تعلق مؤقتاً عمليات كافة أشكال طائرات بوينغ 737 ماكس من وإلى سنغافورة في ضوء حادثتين قاتلتين لطائرات بوينغ 737 ماكس في أقل من خمسة أشهر».
وقالت إن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الساعة 14:00 (06:00 غرينتش).
وأضافت الهيئة أن «سيلك إير» الجناح الإقليمي لشركة الطيران السنغافورية تشغل 6 طائرات من طراز «بوينغ ماكس».
وأوضحت أنّ قرار «التعليق سيعاد النظر فيه حين تتوافر معلومات السلامة ذات الصلة».
وتُعدّ طائرة «بوينغ 737 ماكس» من أحدث طائرات الركاب في العالم وأكثرها تطوراً. لكن الشركة تعرضت لانتقادات عدة لاحتمال وجود أعطال في الطائرة التي دخلت الخدمة عام 2017.
فللمرة الثانية في غضون أشهر، تتحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 بعد دقائق من إقلاعها، وذلك في حادث مأسوي يوم الأحد الماضي.
وكانت الصين قد اتخذت قرارا مشابها يوم أمس الإثنين.
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